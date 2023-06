Rúben Boa Nova faz partilha tocante: «Muitas pessoas não nos querem ver bem, nem felizes»

Após a morte do ator Luís Aleluia, Rúben Boa Nova, finalista do último Big Brother, fez uma partilha tocante. Recorde-se que Rúben Boa Nova admitiu na sua Curva da Vida ter vivido momentos difíceis, devido a uma depressão. «Passou-me muita coisa má pela cabeça... inclusive a palavra: suicídio».

Agora, Rúben Boa Nova vem dizer que foi atacado por ter aberto o coração sobre um dos períodos mais difíceis da sua vida. «Infelizmente nem sempre é fácil, desabafei um pouco sobre alguns problemas na minha curva da vida [no Big Brother], no fundo para passar a mensagem e para compreenderem que tudo é possível. O que ganhei maioritariamente nas redes sociais foi o roast de gozarem com a situação e atacarem sempre com isso!», contou. «Basta ler os comentários feitos nos blogs onde aparece notícias minhas! Infelizmente muitas pessoas não nos querem ver bem, nem felizes», disse ainda.

Recorde no vídeo a partilha tocante de Rúben Boa Nova.