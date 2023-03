Rúben e Tatiana Boa Nova apresentam novo membro da família: Veja as primeiras fotografias!

A família de Rúben e Tatiana Boa Nova acaba de aumentar e o casal de ex-concorrentes mostrou tudo nas redes sociais. Tudo aconteceu durante um fim de semana na Serra da Estrela, onde o irmão de Tatiana decidiu adotar um cão.

«O louco do meu irmão leva um novo membro para a nossa família», começou por escrever nas stories do Instagram, acompanhada de uma fotografia sua com o animal.

Mais tarde, Tatiana Boa Nova partilhou outras fotografias do fim de semana na Serra da Estrela, entre as quais, uma onde surge com Rúben e o filho Lourenço, com o cãozinho ao colo.

