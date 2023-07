Rúben da Cruz já pensa em novas relações? Saiba a resposta do ex-concorrente!

Rúben da Cruz, DJ e ex-concorrente do «Big Brother» esteve presente no segundo dia do NOS Alive 2023 e falou com os jornalistas sobre esta nova fase da vida.

«Tenho estado totalmente focado na minha carreira como DJ, como artista, e totalmente focado na minha vida como pai», afirmou Rúben da Cruz, falando de Salvador de um ano.

Questionado sobre se haveria «tempo para novas relações?», Rúben da Cruz respondeu: «Não. Nem penso nisso, neste momento».

De recordar que Rúben da Cruz separou-se da mãe do filho, Filipa Falcão, num fim envolto em polémica e algumas acusações.