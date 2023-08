Como está a vida de Rúben da Cruz, após a separação? Cinha Jardim revela pormenores!

No final de fevereiro, Ruben da Cruz e Filipa Falcão estiveram no centro da polémica e anunciaram o fim da relação. Desde então, o ex-concorrente do Big Brother divide a paternidade do filho Salvador com a ex-companheira.

Recentemente, Rúben da Cruz falou sobre a vida, após a separação e confessou que «tem sido duro» e revelou ainda que tem tido «uma vida louca».

No TVI Extra, as declarações do DJ foram tema de conversa e Cinha Jardim, que é amiga próxima do ex-casal, revelou pormenores sobre o assunto.

«Tive muita desta separação, também não estava a contar…», começou por confessar a comentadora.

«Houve uma separação, houve aqueles momentos conturbados do princípio, mas depois comecei a ver o Rúben mais feliz e a Filipa também. Conseguiram arranjar uma plataforma de entendimento entre eles, para bem do filho», adiantou ainda Cinha Jardim.