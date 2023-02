Rute Marques entrou nos «Morangos com Açúcar» em 2006. Já viu como ela está, aos 52 anos?

A modelo e atriz Rute Marques, afastada da televisão há 11 anos, esteve no programa «Dois às 10», da TVI, no passado dia 21 de fevereiro de 2023, numa conversa em que foram revistos vários momentos da sua carreira.

Aos 17 anos entrou no mundo da moda, começou a apresentar programas televisivos aos 24 e fez ainda parte do elenco da série «Morangos com Açúcar» no papel de Eduarda. Sagrou-se vencedora do reality show 'Quinta das Celebridades' e hoje, aos 52 anos, está afastada do pequeno ecrã.

"Estou ótima. Tranquila, feliz, com novos projetos", garante hoje Rute Marques.

Recorde como era Rute Marques, nos MCA 3 Verão, em 2006, e veja também o que a levou a manter-se afastada da vida pública, quando surgiram convites recentemente:

