Lembra-se de Rute Marques? Veja como está hoje, aos 52 anos!

A modelo e atriz Rute Marques, afastada da televisão há 11 anos, esteve no programa «Dois às 10», da TVI, num conversa em que foram reevistos vários momentos da sua carreira.

Aos 17 anos entrou no mundo da moda, começou a apresentar programas televisivos aos 24 e fez parte do elenco da série 'Morangos com Açúcar' no papel de Eduarda. Sagrou-se vencedora do reality show 'Quinta das Celebridades' e hoje, aos 52 anos, está afastada do pequeno ecrã.

"Estou óptima. Tranquila, feliz, com novos projetos", garante hoje Rute Marques.

Reveja aqui alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira:

63f49ed20cf2c84d7fc8ffad