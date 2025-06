Alerta fãs de compras! Já começaram os saldos: saiba até quando pode comprar com desconto

Chegou aquela altura do ano em que todos os olhares se voltam para as montras - físicas e virtuais — à procura da melhor oportunidade. Os saldos de verão estão aí à porta e, se quer garantir aquele vestido que tem guardado no carrinho há semanas, é bom não esperar muito.

Várias marcas já deram início às suas campanhas de descontos e os dias ideais para garantir os melhores achados estão a decorrer neste momento.

Com o calendário de saldos cada vez mais flexível, muitas lojas optaram por antecipar os descontos, especialmente no setor da moda. Este ano, algumas promoções arrancaram ainda antes de julho, e outras prolongam-se até setembro. Mas atenção: quanto mais perto do fim, menor a variedade e os tamanhos disponíveis.

🛍️ Até quando duram os saldos?

Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Lefties (Grupo Inditex)

⏳ Até início/meados de setembro

📅 Arrancou a 25 de junho

⏳ Até início/meados de setembro 📅 Arrancou a 25 de junho Mango

⏳ Prevê-se que termine também em início de setembro

📅 Arrancou a 21 de junho

⏳ Prevê-se que termine também em início de setembro 📅 Arrancou a 21 de junho H&M

⏳ Costuma manter os saldos até final de agosto

📅 Começaram no final de junho

⏳ Costuma manter os saldos até final de agosto 📅 Começaram no final de junho Parfois

⏳ Promoções em vigor desde o final de junho — sem data final oficial, mas habitualmente prolongam-se até fim de agosto

⏳ Promoções em vigor desde o final de junho — sem data final oficial, mas habitualmente prolongam-se até fim de agosto El Corte Inglés

⏳ Até 1 de setembro

📅 Início a 19 de junho

⏳ Até 1 de setembro 📅 Início a 19 de junho Primor (beleza)

⏳ Desde 1 de julho, sem data final divulgada — recomenda-se aproveitar enquanto durarem os stocks!

⏳ Desde 1 de julho, sem data final divulgada — recomenda-se aproveitar enquanto durarem os stocks! Sephora (beleza)

⏳ Começa a 12 de julho — ideal para quem procura cosméticos com desconto

⚠️ Dica:

Durante os saldos, tempo é mesmo dinheiro. As primeiras semanas são as melhores para garantir as peças mais populares. Já as últimas semanas de saldos são ideais para caçar grandes descontos em produtos menos procurados - mas é preciso paciência e olho clínico!