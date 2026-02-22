“Eu não sou uma princesa! Fiquei uma hoje": Sandra Felgueiras com vestido de fazer sonhar

Na noite em que a TVI celebrou 33 anos de história, a elegância fez-se sentir em cada detalhe da passadeira vermelha. Entre os muitos rostos conhecidos que marcaram presença, a jornalista Sandra Felgueiras destacou-se com um vestido simplesmente de sonho, que a transformou numa das figuras mais comentadas da gala.

No Instagram, a jornalista partilhou detalhes de como este vestido a fez sentir e quem é o autor: “Eu não sou uma princesa! Fiquei uma hoje graças ao Miguel Leite! O grande estilista do momento”. O modelo, assinado por Miguel Leite, revelou uma silhueta elegante e delicada, combinando romantismo e sofisticação.

Mostramos-lhe todos os detalhes na galeria acima.