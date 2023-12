Aos 9 anos, Sandra começou a sofrer bullying: «Quando me vejo sem roupa ao espelho, vejo um monstro»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sandra Loureiro, que sofre com a sua aparência por causa do tamanho do peito.

Aos 9 anos, Sandra começou a sofrer bullying na escola: «Comecei a isolar-me, a esconder-me atrás de um sorriso, a fazer de conta que nada disto existe».

Sandra sofre com o peso que faz com que a sua postura não seja correta. Esta situação engloba tanto a saúde como a estética e é um caso que atormenta a convidada desde muito nova.

O peito de Sandra começou a desenvolver-se muito cedo, esta recorda fase complicada na escola: «Chamavam—me nomes como vaquinha mimosa». Sandra confessa: «Sobrevive-se atrás de um sorriso, uma pura mentira (…) Quando me vejo sem roupa ao espelho, vejo um monstro, é uma imagem horrível».

Sandra desespera por uma redução mamária e já o tentou fazer três vezes. A primeira vez aos 18 anos, foi-lhe dito que não seria possível tendo em conta a idade, justificando que o peito ainda estaria em crescimento até aos 23 anos.

Após atingir a idade certa, disseram que Sandra teria que esperar para ser mãe.

Sandra foi mãe há seis anos e surgiram várias complicações como cuidar da filha ou amamentar: «Não consegui dar de mamar pelo tamanho do peito».

Há três anos Sandra foi diagnosticada com fibromialgia. Tentou realizar a redução mamária, mas como não havia doença oncológica, não poderia realizar a cirurgia: «Ouvir um não outra vez foi muito doloroso».

O peito pesa cerca de 6 quilos e traz complicações físicas, que invalidam a realização de simples tarefas domésticas, por exemplo.

Sandra Loureiro tentou realizar a cirurgia no privado mas assume: «No privado são mais de 6000 euros, é impensável».

E depois de uma vida de tanto desespero, a convidada é surpreendida pela Doutora Luísa Magalhães Ramos que vai realizar o seu sonho:«Vamos resolver o seu problema, para que se sinta uma mulher com mais auto-estima, mais saúde e mais feliz! Espero-a no meu consultório!»

Sandra fica em lágrimas e sem palavras e Cristina Ferreira partilha situação familiar em que muita gente fez redução no peito: «Eu sei aquilo que a Sandra está a falar».

Veja aqui os vídeos.