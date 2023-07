Sandrina Pratas faz alerta após tragédia: «Moura está de luto»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother», comentou esta terça-feira a polémica em que se viu envolvida, ao ser acusada de viver às custas da Segurança Social e aproveitou para deixar um alerta para a importância da saúde mental.

Em declarações exclusivas no TVI Extra, Sandrina garantiu: «Não estou a ganhar nada, nem tive direito a baixa porque trabalho por conta própria. O único que me está a sustentar agora é o meu Lucas (noivo) e custa-me muito as pessoas acusarem-me».

«Isto é racismo, por causa da etnia cigana. As pessoas começam a inventar coisas. É triste as pessoas usarem jeitos sociais para acusarem de alguma coisa. Se são tristes vão a um psicólogo, não andem a mandar mensagens», sublinhou.

Sandrina Pratas aproveitou também para deixar um aviso para o impacto negativo que este tipo de comentários pode ter na saúde mental de uma pessoa, revelando uma tragédia que se abateu sobre a cidade onde vive.

«Eu estou um bocadinho triste. Moura está de luto porque um filho da terra tirou a vida. Por causa das pessoas falarem, isso pode levar ao suicídio. Devíamos acabar com isso e apoiar mais as pessoas, não andar sempre a criticar», apelou.

