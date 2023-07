Sandrina Pratas partilha curiosidade sobre o parto: «Nunca mais me vou esquecer do Tony Carreira»

Sandrina Pratas já foi mãe pela primeira vez. A pequena Ariel já está nos braços dos pais, de acordo com uma partilha feita esta segunda-feira pelo noivo da ex-concorrente, Lucas Santos.

Esta terça-feira, Sandrina Pratas reagiu ao nascimento da bebé, partilhando mais fotografias inéditas, com um texto emotivo e uma curiosidade caricata.

«10/07/2023 vai ficar sempre na minha vida, ganhei o meu grande amor. Não tenho palavras para explicar o amor que tenho na minha Ariel», começou por escrever a ex-concorrente.

Sandrina Pratas agradeceu ainda a toda a equipa responsável pelo parto: «Obrigado toda equipa, estiveram sempre comigo, ao meu médico Dr. Fernando Fernandes».

«Nunca mais me vou esquecer do Tony Carreira, sim o meu médico faz nascimentos com as músicas do Tony Carreira. E enfermeira, que até teve de fazer fotógrafa. Tem muito jeito», brincou. «Obrigado por tudo. Sim é cara da minha mãe», rematou.