Exclusivo: as primeiras palavras de Sandrina Pratas após ser mãe! Veja aqui

Sandrina Pratas foi mãe pela primeira vez e é uma recém-mamã babada. A ex-concorrente do Big Brother esteve em direto no TVI Extra e falou, pela primeira vez, sobre a experiência de ser mãe.

«Já me sinto mãe. Adoro ser mãe… Eu nasci para isto», começou por dizer.

Ainda no hospital, a ex-concorrente do Big Brother garantiu que o parto «correu muito bem» e revelou que a criança nasceu «quase com quatro quilos».

Sandrina confessou que mudou a opinião sobre a maternidade: «Quando olhas para a menina... aquele ser humano teve dentro de ti, mudas logo de opinião», disse.

No entanto, quando questionada por Flávio Furtado sobre a possibilidade de desejar outro filho, Sandrina não hesitou e recusou essa ideia imediatamente. «Já não quero mais!», garantiu.