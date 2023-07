Tony Carreira reage à "presença" no parto de Sandrina Pratas. Saiba tudo!

Sandrina Pratas já foi mãe há uns dias pela primeira vez. A pequena Ariel nasceu na segunda-feira, dia 10 de julho, deixando os papás completamente babados.

Na terça-feira, Sandrina Pratas reagiu ao nascimento da bebé, partilhando mais fotografias inéditas, com um texto emotivo e uma curiosidade caricata que envolve o cantor, Tony Carreira.

«Nunca mais me vou esquecer do Tony Carreira, sim o meu médico faz nascimentos com as músicas do Tony Carreira. E enfermeira, que até teve de fazer fotógrafa. Tem muito jeito», brincou.

Esta quinta-feira, o cantor reagiu a este acontecimento, ao comentar a publicação de Sandrina Pratas, desejando as maiores felicidades à mãe e à filha.

«Fico feliz por estar "presente" neste momento tão especial. Muitas felicidades e que Deus abençoe a pequena Ariel», escreveu Tony Carreira na caixa de comentários da publicação de Sandrina Pratas.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente partilhou esse mesmo comentário do cantor e a resposta que lhe deu: «Eu é que agradeço ao Tony pela música que canta. É um grande orgulho que a primeira música que a minha filha ouviu tenha sido a sua», rematou.