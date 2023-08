Nova polémica! Sandrina Pratas revoltada: «Eu tenho nome e não preciso de aparecer, vocês é que precisam»

Sandrina Pratas reage às críticas nas redes sociais: «Até dizem que me vão denunciar à Segurança Social»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother», vê-se envolvida numa nova polémica, desta vez com uma revista que, segundo Sandrina, a «rebaixou».

Nas stories do Instagram, Sandrina Pratas começou por partilhar excertos do artigo da tal publicação, que se refere a Sandrina Pratas como «a ciganita do Alentejo».

«Mandaram-me esta notícia, que uma revista de Portugal me mandou. Queria dizer que eu tenho nome e gostava de ser tratada pelo meu nome», escreveu.

A ex-concorrente acrescentou: «Segundo, não faço buços, sou cabeleireira e não deixei (o trabalho), tenho um bebé de um mês, ainda não tive alta para começar a trabalhar».

«Eu não quero ser falada, tenho uma conta pública e falo o que quiser», sublinhou ainda Sandrina Pratas.

De seguida, a ex-concorrente fez um vídeo, também nas stories, onde se mostrou «triste» com esta situação, dizendo sentir que a revista em causa a estava «a rebaixar».

«Notícias que não são verdade, não deixei o meu cabeleireiro, até estou a trabalhar às vezes no restaurante e não devia. E estão sempre a tratar-me por ciganita, eu orgulho-me do que sou, mas eu tenho nome e se querem fazer notícias minhas façam pelo meu nome.

Sandrina Pratas disse ainda: ««Eu tenho uma conta aberta, não preciso de aparecer. Quem vai ao meu Instagram é porque gosta de mim, ou de ver as minhas coisas».

«Não preciso de aparecer, vocês é que precisam. Certas revistas, porque vão buscar notícias minhas, coisas que eu falo para venderem conteúdo», rematou revoltada.

