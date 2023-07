Revoltada, Sandrina Pratas deixa recado: «Metam-se na vossa vida»

Sandrina Pratas mostrou a revolta com alguns comentários negativos que tem recebido, por ter criado uma conta de Instagram para a sua filha Ariel, que nasceu há cerca de uma semana.

«Se vocês forem ver no Brasil, a Virginia é a influencer que tem mais seguidores e mais famosa, as filhas têm milhões (de seguidores) no Instagram», começou por referir, num vídeo partilhado nas stories do Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «Não sei porque é que as pessoas me estão a criticar porque eu estou a fazer um Instagram».

«Metam-se na vossa vida, por amor de Deus, deixem-me a cabeça! Vocês estão sempre a criticar, sempre a criticar. Estou a ficar um bocadinho farta. Por amor de Deus, metam-se nas vossas vidas. Estou a ficar cansada!», desabafou.

Mais tarde, Sandrina Pratas partilhou um storie em que se lê: Por amor de Deus. «Parece que nunca viram. Temos de crescer as nossas mentes».

