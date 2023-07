Após ter sido mãe, Sandrina Pratas mostra mudanças no corpo: «É um processo»

Tony Carreira conhece filha de Sandrina Pratas! Veja a foto do cantor com a pequena Ariel

Sandrina Pratas foi mãe há cerca de uma semana da pequena Ariel e esta terça-feira mostrou, nas redes sociais, as mudanças no seu corpo, não só na barriga, mas também nas pernas, por exemplo.

«Muitas pessoas estão a perguntar como é que está a minha barriga e ela está muito menos inchada, porque eu fiz uma barriga grande. Mas acho que vou ficar com um pouco de barriga, porque ela está a descair», começou por referir, nos stories do Instagram.

A ex-concorrente do «Big Brother» acrescentou: «Mas pronto ainda estamos no início. Estou com um bocadinho mais de celulite, mais varizes, mas é um processo, vamos com calma».

