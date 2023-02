Exclusivo. Sandrina Pratas fala sobre «altos e baixos» da gravidez: «Tenho muitos enjoos»

Sandrina Pratas não esconde e partilha com os fãs: «Tenho andado mais em baixo»

Sandrina revela pormenores do casamento

Sandrina Pratas falou em exclusivo com o digital da TVI na gala dos 30 anos da estação, onde marcou presença acompanhada do seu noivo e pai do filho, Lucas.

A ex-concorrente recordou a sua participação na casa mais vigiada do país e deixou em aberto a possibilidade de entrar novamente: «Mudou completamente a minha vida, toda a gente conhece a Sandrina (...) entrava não agora, mas quem dirá no futuro, nunca se sabe».

Quanto à gravidez, Sandrina Pratas disse estar feliz, embora passe por «altos e baixos», sobretudo devido aos enjoos, que tem muito. «Estou a viver bem, com altos e baixos, tenho muios enjoos, mas está tudo bem».

Questionada sobre os projetos futuros, a ex-concorrente foi sucinta, mas assertiva: «Ser mãe, casar e ser feliz. Desejo que todos sejam felizes, tenham alegria e diversão».