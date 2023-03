Sandrina Pratas viu-se 'obrigada' a adiar o casamento, mas já tem nova data. Saiba tudo!

Sandrina Pratas já escolheu a madrinha do filho e é uma ex-concorrente do Big Brother! Descubra quem

Sandrina foi arrasada pela escolha do nome para o bebé

Sandrina Pratas está noiva de Lucas Santos desde o verão passado e tinha o casamento marcado para o dia 9 de setembro deste ano. Mas a gravidez obrigou a ex-concorrente a adiar a cerimónia, segundo revelou em declarações exclusivas à «SELFIE».

«Sentei-me com o Lucas e falámos, porque eu achava que tínhamos de mudar a data de casamento. Nem eu me sentia bem ser naquele dia, um mês depois do parto (previsto para meados de julho)», revelou Sandrina Pratas à referida publicação.

Neste sentido, Sandrina e Lucas decidiram adiar para 2023. «Vai ser em maio do próximo ano em Moura», contou, citada pela «SELFIE». «Não fazia sentido não ser em Moura. É a minha terra e, agora, é a terra dele», acrescentou.