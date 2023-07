Sandrina Pratas mostra-se «triste» e desabafa: «As pessoas andam doidas»

Sandrina Pratas reage às críticas nas redes sociais: «Até dizem que me vão denunciar à Segurança Social»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother» mostrou-se «triste» com uma publicação que tem andado a circular nas redes sociais e com a qual não concorda, fazendo questão de o mostrar publicamente.

Nas stories do Instagram, Sandrina Pratas partilhou umas declarações polémicas da atriz Maria Vieira contra Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha e manifestou o seu desagrado para com as palavras da atriz.

«Comentário muito infeliz. Fico triste com estas coisas. As pessoas andam doidas, só pode», escreveu a ex-concorrente naquela rede social, mostrando-se indignada.