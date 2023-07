Sandrina revela em exclusivo detalhes da primeira noite com a bebé: «Desde as 4 da manhã que não durmo». Saiba tudo

Sandrina Pratas já é mãe! A ex-concorrente do Big Brother deu à luz, no passado dia 10 de julho, a pequena Ariel, fruto do noivado com Lucas Santos. Poucos dias depois de ser mãe, Sandrina Pratas revela todos os detalhes do parto e de como têm sido as primeiras noites em casa com a filha: «Foi um sonho. Foi tranquilo. Parecia um arraial», afirma a ex-concorrente, referindo-se ao parto. «Tinha medo do parto, tinha medo de vir sozinha com ela para casa», acrescenta Sandrina, acabando por confessar que a noite passada foi a primeira noite com a pequena Ariel em casa e que, apesar do medo, correu tudo bem. «Desde as 4 da manhã que não durmo», conta a ex-concorrente, acerca da primeira noite em casa com a bebé.

A ex-concorrente revelou ainda que a filha tem imensas parecenças com a avó materna: «É igualzinha». A viver um sonho, Sandrina Pratas revela estar maravilhosa e muito realizada com tudo o que está a experienciar.

Veja o vídeo em cima onde Sandrina conta tudo em direto!