Sandrina Pratas revoltada: «Foi muito triste, uma falta de respeito»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, recorreu ao Instagram para partilhar um desabafo.

«Foi muito triste, uma falta de respeito», escreve a ex-concorrente. Sandrina Pratas esteve no festival SoL da Caparica e confessa ter-se sentido desrespeitada.

«Foi uma noite maravilhosa ❤️🙏🏼 mas no final foi muito triste 😢 uma falta de respeito connosco, mas principalmente com o Léo. Nem se despediu de nós e ninguém o avisou do som 😢 És grande Léo ❤️🙏🏼 », explica Sandrina Pratas.

A ex-concorrente justifica então que no concerto do cantor Léo Santana este não teve tempo de se despedir do público o que terá provocado alguma tristeza no público.

Veja aqui a partilha de