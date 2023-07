Sandrina Pratas posa ao lado de Tony Carreira e da filha: «Um ser humano muito humilde»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se ao lado do cantor Tony Carreira numa fotografia em que está também o noivo, Lucas Santos e a filha de ambos, a pequena Ariel.

«Um ser humano muito humilde e carinhoso. Obrigado por este momento fantástico», escreveu a ex-concorrente na publicação partilhada na sua página de Instagram.

Isto acontece depois de Sandrina Pratas ter reagido ao nascimento da bebé, partilhando mais fotografias inéditas, com um texto emotivo e uma curiosidade caricata sobre Tony Carreira.

«Nunca mais me vou esquecer do Tony Carreira, sim o meu médico faz nascimentos com as músicas do Tony Carreira. E enfermeira, que até teve de fazer fotógrafa. Tem muito jeito», brincou.

Depois disso, o cantor reagiu a este acontecimento, ao comentar a publicação de Sandrina Pratas, desejando as maiores felicidades à mãe e à filha.

«Fico feliz por estar "presente" neste momento tão especial. Muitas felicidades e que Deus abençoe a pequena Ariel», escreveu Tony Carreira na caixa de comentários da publicação de Sandrina Pratas.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente partilhou esse mesmo comentário do cantor e a resposta que lhe deu: «Eu é que agradeço ao Tony pela música que canta. É um grande orgulho que a primeira música que a minha filha ouviu tenha sido a sua», rematou.