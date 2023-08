Depois de pedido de ajuda urgente, Sandrina Pratas reage às críticas e esclarece polémica! Saiba tudo

Sandrina Pratas e Lucas Santos foram pais, pela primeira vez há menos de um mês. Desde então, o casal tem partilhado nas redes sociais vários momentos da pequena Ariel.

Desta vez, Sandrina Pratas utilizou a sua página oficial de Instagram para fazer um pedido de ajuda, que classificou de «urgente». «Procuro uma casa para comprar com t3 urgente», escreveu.

Os seguidores não tardaram a reagir e a ex-concorrente do Big Brother foi alvo de duras críticas. Como já é habitual, Sandrina Pratas não se deixou ficar e fez questão de esclarecer a situação.

«Eu até me rio com isto. As pessoas são malucas, só pode», começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother, explicando, em seguida, que pediu apenas ajuda para encontrar um novo lar e não para os seguidores lhe darem uma casa.

«Eu pedi ajuda para arranjar uma casa, porque há pessoas que não têm as casas na imobiliária, podiam ter aí uma casa para venda. Não estou a pedir para me darem uma casa», garantiu.

«Graças a Deus eu ganho o meu pãozinho todos os dias, tenho o meu marido a trabalhar, tenho um restaurante, tenho o salão e ainda ganho algum nas redes sociais», continuou.

«Por isso, não preciso que ninguém me dê uma casa, mas se houver algum anjo a querer dar-me aí uma casa, na zona de Moura, eu aceito… Quem quiser, pessoal. Já que tenho a fama, tenho o proveito…», rematou.