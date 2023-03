Sara Barradas partilha foto com a filha: «Viemos a fazer pandam»

Sara Barradas, que em «Quero é Viver» dá vida a Olga, partilhou no seu Instagram um story, no passado domingo (12 de março), onde se mostra com a filha, Lua, no camarim:

"Hoje a minha filha gémea veio para o trabalho com a mamã 😍❤ E viemos a fazer pendant 🥰", escreveu a atriz na imagem.

Recorde-se que as gravações da novela já terminaram, mas a atriz continua em cena, no Teatro, com o espetáculo "Trair e coçar é só começar".

Veja um excerto da entrevista de Sara Barradas a Ana Rita Clara, onde fala de Lua, no vídeo em cima, e espreite também a galeria, para ver como ela cresceu.