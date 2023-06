Sara Barradas reage ao namoro de Madalena Aragão, a sua 'filha' de «Quer o Destino»

Madalena Aragão e Sara Barradas conquistaram o público em «Quer o Destino», onde deram vida a Vitória e Ana, que, ao longo da trama, descobrem que são mãe e filha. Agora, voltam a estar juntas no elenco da nova temporada dos «Morangos com Açúcar».

No passado domingo, 4 de junho, a jovem atriz, que será protagonista na série juvenil, assumiu o namoro com Lucas Dutra (que conhecemos bem das novelas «Prisioneira» e «Bem me Quer»), ao publicar fotografias bem íntimas com o ator.

Foram vários os famosos que reagiram à partilha, mas houve um comentário que se destacou: