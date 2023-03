Descubra o que andam Sara Barradas e Matilde Breyner a fazer juntas!

Sara Barradas, que dá vida a Olga, em «Quero é Viver», partilhou, esta quinta-feira (9 de março), uma galeria com fotografias suas e de alguns dos colegas com quem divide o palco, no espetáculo «Trair e Coçar é só Começar!», nomeadamente o seu companheiro de vida, José Raposo, e também Matilde Breyner, que podemos ver atualmente em «Para Sempre».

Na legenda, a atriz escreveu:

"E hoje comemoramos a centésima representação de Trair e Coçar é só Começar! 100 espectáculos

70.000 espectadores

Lisboa, Porto e Figueira da Foz

Após terminarmos esta semana, faremos uma breve pausa de 1 mês e voltamos dia 19 de Abril, aqui ao Casino Lisboa!

Quem ainda não viu apresse-se porque os bilhetes voam!!! 🤩

P.S- quem conhece a @cindybreyner sabe como ela adora dar beijos e ser beijada 🥰"

