Em partilha rara, José Raposo declara-se a Sara Barradas e à filha Lua

Sara Barradas, que regressa aos Morangos com Açúcar em 2023, apareceu numa fotografia partilhada pelo marido, José Raposo. Na descrição da fotografia, o ator escreve: “Tertuliar com as minhas princesas é sonho tornado realidade! Esta é bem recente, foi em Lagos no dia 1 de Junho, no Restaurante Casa Baía, em frente à marina! A Lua é uma dádiva do Universo que recebemos para nos transformarmos em gente carregada de felicidade!”.



Recorde-se que Sara Barradas interpreta a personagem Diana nos Morangos com Açúcar. Diana Almeida, uma jovem rebelde e independente que surge na Temporada 5 dos Morangos com Açúcar está de regresso à série juvenil. A atriz já partilhou um vídeo depois de passar pela sala de caraterização e os seguidores ficaram chocados!



Ao lado de Sara Barradas no novo elenco de Morangos com Açúcar, estão também outros atores que bem conhece: Pedro Teixeira, Rita Pereira, Tiago Castro, Margarida Corceiro, Madalena Aragão, Vicente Gil ou Beatriz Frasão. Contudo, o novo elenco promete e os atores são cada vez mais acarinhados pelo público.