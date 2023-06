Sara Barradas 'obrigada' a mudar foto de perfil nas redes sociais. Saiba porquê!

O reencontro da vida real das manas Lobo: «Só estas três para me tirarem de casa à noite»

Joana Seixas sobre as suas irmãs da ficção: «É uma relação que vai ficar para vida»

Joana Seixas sobre contracenar com o ex-marido: «Tem um lado de desafio...»

Sara Barradas revela: «A Fernanda (Serrano) passa "as passas do Algarve" comigo»

Sara Barradas recorreu às suas InstaStories para "desabafar" com os seguidores. A atriz, que está atualmente a gravar a nova temporada dos «Morangos com Açúcar», revelou que se viu obrigada a alterar a sua fotografia de perfil do Instagram, após ter sido "enxovalhada" pelas «manas da novela».

Veja o vídeo:

Recorde-se que Rita Pereira, Joana Seixas, Sara Barradas e Fernanda Serrano deram vida às irmãs Lobo, em «Quero É Viver», e que daí surgiu uma grande amizade entre as quatro, sendo comum marcarem encontros, já mesmo após as gravações da novela. Veja tudo, nas galerias em cima.