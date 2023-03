Sara Barradas partilha foto divertida com Rita Pereira

Nesta segunda-feira, 13 de março, Rita Pereira, que está de férias em Singapura, celebra o seu 41º aniversário. Sara Barradas, que na novela da TVI interpreta o papel de uma das irmãs da atriz, fez questão de assinalar a data partilhando, nos stories do seu Instagram, uma divertida fotografia de ambas, com a legenda: "Happy Birthday Sis" ("Parabéns Mana").

Recorde-se que as 'Manas Lobo' criaram uma cumplicidade, e irmandade, que passou do ecrã para a realidade e que têm marcado vários encontros as quatro (Sara Barradas, Rita Pereira, Fernanda Serrano e Joana Seixas).

