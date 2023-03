Sara Barradas é alvo de piada e reage!

Sara Barradas partilhou no seu instagram, no dia 26 de janeiro de 2023, uma imagem da produção fotográfica que fez para uma revista, revelando ser a primeira vez que fazia algo do género. A 10 de março, a atriz foi surpreendida pela Fake Blogger, Sofia Ramada Curto, que decidiu 'copiar' o look, de uma maneira, no mínimo, original:

Sara Barradas reagiu e fez questão de deixar o seu comentário: «obrigada por materializares o primeiro comentário que ouvi quando mostrei a capa à minha filha: “Mãe estás vestida de lixo?” 😂».

Veja mais imagens desta produção, na galeria em cima, e espreite também o que a atriz revelou sobre a personalidade de Lua, em entrevista a Ana Rita Clara, no vídeo abaixo: