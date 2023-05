Sara Prata partilha fotos com Pedro Sousa e Bruno Madeira e o companheiro reage!

Sara Prata está mais apaixonada do que nunca: «Vamos de mão dada por aí fora, juntos»

Na passada sexta-feira, 12 de maio, Sara Prata usou as redes sociais para partilhar um momento muito especial das gravações de «Queridos Papás».

A atriz, que na novela dá vida a Sílvia, publicou uma galeria onde se mostra vestida de noiva, ladeada por Bruno Madeira (Paulo) e Pedro Sousa (Simão), e na descrição colocou: "o dia do casamento ♥️ Com quem? É a pergunta que se levanta 😂😂 No final da festa, Simão ou Paulo, qual deles levo para casa??"

O companheiro de Sara Prata fez questão de reagir, escrevendo nos comentários: "Anda pra casa mas é 😂"

Veja aqui:

Aproveite para recordar uma das cenas mais emocionantes entre Sílvia e Simão: