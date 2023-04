Sara Sistelo conta em lágrimas: «Perdi tudo, de um dia para o outro já não tinha nada»

Portal do Tempo. Sara recorda fase difícil no estrangeiro: «Não tinha direito a comer, nem a tomar banho»

Sara Sistelo enfrentou o Portal do tempo e abriu o livro da sua vida, marcado pelo sonho de ser atriz. A concorrente conta as várias dificuldades que já enfrentou e destaca o apoio da família.

Sara Sistelo conta que começou por estudar teatro em cascais e que esses foram «os três melhores anos» da sua vida. «Aprendi a arte do teatro que é a coisa que me dá mais paixão de hoje em dia», diz, acrescentando: «Eu achei que eu ia realizar muitos sonhos (…) Os meus pais nunca me dizem que não a nada (…) Com a idade que tenho há coisas que eu já devia ter conquistado, já pensei várias vezes em desistir e eles não me deixam (…) Quando eu entrei num palco eu não sou eu, sou outra coisa qualquer (…) Amanhã poderia não ter nada eu só queria continuar a fazer teatro».



Sara Sistelo falou ainda de um momento menos bom quando foi estudar para fora do País. «Decidi ir para teatro, a família que eu escolhi não era das melhores, não tinha direito a comer, não tinha direito a tomar banho, não tinha direito a chave de casa (…) infelizmente tive nessa altura de comprar um voo para voltar», contou a chorar.



O sonho de ser atriz teve mais um revés quando o Mundo enfrentou a pandemia, mas Sara Sistelo fez questão de frisar a esperança que tem em alcançar os seus sonhos. «Perdi tudo, de um dia para o outro já não tinha nada (…) Tive poucos namorados na vida e só amei um homem na vida (…) Custa não ser aceite como eu sou, de todas as formas que eu sou (…) O amor tem várias formas, a paixão é que tem poucas formas. Eu continuo a amá-lo, mas já não estou apaixonada».