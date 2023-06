Moisés Figueira e Sara Sistelo podem vir a ser namorados? Saiba a resposta da ex-concorrente

Goucha «confronta» Sara Sistelo: «Não me tente dar a volta! Isso quer dizer o quê?»

Sara Sistelo, ex-concorrente da primeira edição d’O Triângulo, esteve presente no programa «Goucha» onde falou sobre o seu percurso no programa e a relação que construiu com o ex-concorrente Moisés Figueira, na casa.

Manuel Luís Goucha começou por perguntar: «O que há de cativante no Moisés?»

«Ele é uma pessoa com um coração imenso, aquilo não deve caber no corpo dele, ele é muito bondoso. É muito cuidador», frisou Sara Sistelo. «Depois tem o outro lado dele que é brincalhão, tem um sentido de humor maravilhoso, tem aquela risada idiota dele», acrescentou.

«Pode vir a ser um namorado? É uma boa amizade? É um amigo colorido?», questionou o apresentador, com curiosidade.

«É uma boa amizade agora, não vou trincar a língua mais tarde, por isso eu não vou dizer que ele não possa vir a ser» «Não vou dizer que não possa vir a ver uma relação mais séria, no entanto, por agora, não», deixou claro, a finalista.