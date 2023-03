Carolina Aranda tem ou não interesse em Tiago Feliciano? A concorrente coloca os pontos nos is!

Carolina Aranda incomodada com as «bocas» dos colegas: «Estão a tentar criar uma coisa que não existe»

Carolina Aranda desabafa com Sara Sistelo: «Há coisas que me começam a incomodar…»

No Triângulo, Carolina Aranda e Tiago Feliciano têm sido tema de várias conversas na casa. Desde o início do programa que os dois concorrentes demonstraram muita cumplicidade e a aproximação não passa despercebida aos olhos dos restantes concorrentes.

Na madrugada de sábado, 4 de fevereiro, Carolina Aranda desabafou com Sara Sistelo que estava a ficar «incomodada» com as «bocas» dos colegas em relação à sua proximidade com Tiago Feliciano.

Sara Sistelo compreendeu o desagrado da colega e alertou-a: «Eu acho que vocês deviam deixar de ser parvos e deviam deixar de ligar. Em vez de se chatearem um ao outro, chateiem quem vos chateia.»

Mais tarde, Tiago Feliciano juntou-se à conversa no jardim e Carolina Aranda aproveitou para esclarecer o que sente efetivamente pelo colega: «Só te vejo como um amigo», começou por dizer.

«Porque razão é que quem está de fora, está a tentar criar uma coisa que não existe? (...) Não tenho interesse dessa forma por ele. Para mim é só ridículo continuarem com as brincadeiras. É uma falta de respeito, tanto para um como para o outro», desabafou Carolina Aranda.