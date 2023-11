Para sempre "Um Ponto de Luz": Sara Tavares deixou-nos aos 45 anos.

A artista, de ascendência cabo-verdiana, foi diagnosticada com um tumor cerebral em 2009. O seu estado de saúde agravou-se nos últimos meses e estava internada no Hospital da Luz em Lisboa, onde acabou por falecer.

Sara Tavares foi a vencedora da final da primeira edição do concurso "Chuva das Estrelas" e em 1994 participou no Festival RTP da Canção de 1994 onde eternizou a canção "Chamar a Música". Dois anos após o sucesso na Eurovisão, a artista lançou o seu primeiro albúm com a colaboração do couro Shout. Sara deu voz a grandes êxitos da música portuguesa, tais como "Ponto de Luz" em 2009 e "Eu Sei..." em 1999.

AssimAssAssim que foiddd

Assim que foi anunciada a morte da cantora Sara Tavares inúmeras pessoas prestaram a sua homenagem nas redes sociais. Cristina Ferreira começou o "Big Brother" com uma mensagem muito bonita para Sara Tavares, "um ponto de luz" que vai ficar para sempre na nossa memória e nos nossos corações.