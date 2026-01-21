Última chamada: os castings para a 10ª edição do Secret Story estão a terminar

O Secret Story – Casa dos Segredos regressa à TVI para a tão aguardada 10.ª edição, e as inscrições estão quase a terminar. A Voz lançou o desafio a todos os que sonham viver a experiência mais enigmática da televisão portuguesa.

«Os meus novos habitantes têm de ser destemidos, audazes, ambiciosos e capazes de desvendar todos os mistérios e segredos que a minha Casa esconde», afirmou o icónico anfitrião, deixando claro que procura concorrentes únicos e prontos para tudo.

Como participar no Secret Story 10

Se guarda um segredo bem protegido e sempre se imaginou num reality show, esta pode ser a oportunidade que tanto esperava.

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no LINK e dar o primeiro passo rumo à Casa mais vigiada do país.

A 10.ª edição promete surpresas, revelações e novos desafios.

Não perca esta oportunidade. É tudo… por agora!