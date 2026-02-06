Secret Story 10 tem estreia marcada e promete grandes surpresas

Dez edições de Secret Story contam uma história. Um percurso. Uma viagem. É com esse legado que nasce a décima edição do reality show da TVI, que regressa com uma Casa completamente renovada e reinventada de raiz após uma profunda transformação.

Depois das obras, a Casa renasceu: é nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.

Mas esta não é apenas uma casa temática. É um espaço que observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos, uma orelha sussurra segredos, mãos surgem com mensagens, uma cúpula mágica ajuda a revelá-los e um túnel misterioso traz pistas vindas de outra dimensão. Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si - competem também com a própria Casa, um novo elemento do jogo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.

O Secret Story – Casa dos Segredos 10 estreia oficialmente no próximo dia 22 de fevereiro, marcando o regresso da casa mais vigiada do País. A apresentação volta a estar a cargo de Cristina Ferreira, e as novidades prometem tornar esta edição uma das mais surpreendentes de sempre.

As portas estão prestes a abrir. Novos concorrentes, novos segredos e uma Casa que nunca dorme preparam-se para dar início a uma nova etapa da história do Secret Story.