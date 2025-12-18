1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Sem ideias para prendas de Natal? Esta é "feita" por Maria Botelho Moniz e é a mais original de sempre

A TVI começa o novo ano com uma forte aposta no entretenimento e no fator nostalgia. A 1 de janeiro estreia a nova versão de “1.ª Companhia”, um dos reality shows mais marcantes da televisão portuguesa, que regressa agora ao ecrã com um conceito renovado, novos desafios e concorrentes prontos a surpreender o público.

Vinte e cinco anos depois da sua primeira exibição, “1.ª Companhia” volta com uma casa completamente nova e regras inspiradas na vida militar. Os participantes vão viver como verdadeiros recrutas, sujeitos a disciplina, hierarquia e rotinas exigentes, num ambiente onde a resistência física e emocional será constantemente posta à prova. Um dos pormenores que promete gerar maior impacto é o facto de todos os concorrentes dormirem juntos, reforçando o espírito de grupo, e também de tensão.

A apresentação do formato fica a cargo de Maria Botelho Moniz, que assume o papel de “major” desta nova edição. Durante uma conversa no programa “Dois às 10”, a apresentadora revelou que o elenco inclui personalidades inesperadas, algumas pouco habituadas a este tipo de desafio televisivo. Maria Botelho Moniz confirmou ainda o regresso de José Moutinho, que volta a vestir a farda para assumir o papel de comandante dos recrutas.

Este regresso tem um significado especial para Maria Botelho Moniz, que mantém uma ligação afetiva ao formato desde a sua primeira versão. Na altura, “1.ª Companhia” revelou nomes que viriam a marcar a televisão portuguesa, como Diana Chaves, Ruth Marlene e Cristina Areia, além de momentos que ficaram gravados na memória coletiva dos telespectadores.

Recorde, nos vídeos em baixo, alguns momentos do famoso reality show.

Agora, a TVI promete uma versão mais atual, com novas dinâmicas e uma abordagem ainda mais próxima da exigência real da vida militar, sem perder a componente emocional que conquistou o público no passado.

A estreia está marcada para 1 de janeiro e promete trazer nostalgia, surpresa e emoções fortes logo no arranque de 2026, com Maria Botelho Moniz a comandar um dos formatos mais aguardados do ano.