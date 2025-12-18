25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Ao Minuto

«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro

Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana

«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente

Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio»

«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão

Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições

Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações

Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras

Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário

Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo»

Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»

Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une

Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote»

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9 - Big Brother

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo

Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa»

Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes

Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»

Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro

«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa

Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»

Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta - Big Brother

“1.ª Companhia” regressa à TVI a 1 de janeiro com Maria Botelho Moniz. Reality show histórico volta com novas regras, vida militar e concorrentes surpreendentes.

A TVI estreia o novo ano com uma forte aposta no universo dos reality shows e no fator nostalgia. A 1 de janeiro chega ao pequeno ecrã, a “1.ª Companhia”, um dos programas de entretenimento mais marcantes de Portugal e que regressa agora com um conceito renovado, novos desafios e concorrentes prontos a surpreender o público.

Mais de duas décadas depois da sua primeira exibição, “1.ª Companhia” volta com uma casa completamente nova e regras inspiradas na vida militar. Os participantes vão viver como verdadeiros recrutas, sujeitos a disciplina, hierarquia e rotinas exigentes, num ambiente onde a resistência física e emocional será constantemente posta à prova. Um dos pormenores que promete gerar maior impacto é o facto de todos os concorrentes dormirem juntos, reforçando o espírito de grupo, e também de tensão.

 

A apresentação do formato fica a cargo de Maria Botelho Moniz, que assume o papel de “major” desta nova edição. Durante uma conversa no programa “Dois às 10”, a apresentadora revelou que o elenco inclui personalidades inesperadas, algumas pouco habituadas a este tipo de desafio televisivo. Maria Botelho Moniz confirmou ainda o regresso de José Moutinho, que volta a vestir a farda para assumir o papel de comandante dos recrutas.

 

Este regresso tem um significado especial para Maria Botelho Moniz, que mantém uma ligação afetiva ao formato desde a sua primeira versão. Na altura, “1.ª Companhia” revelou nomes que viriam a marcar a televisão portuguesa, como Diana Chaves, Ruth Marlene e Cristina Areia, além de momentos que ficaram gravados na memória coletiva dos telespectadores.

Recorde, nos vídeos em baixo, alguns momentos do famoso reality show.

 

Agora, a TVI promete uma versão mais atual, com novas dinâmicas e uma abordagem ainda mais próxima da exigência real da vida militar, sem perder a componente emocional que conquistou o público no passado.

A estreia está marcada para 1 de janeiro e promete trazer nostalgia, surpresa e emoções fortes logo no arranque de 2026, com Maria Botelho Moniz a comandar um dos formatos mais aguardados do ano.

