Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ao Minuto

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

22:03
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro - Big Brother

Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

14:30
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê - Big Brother
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

14:29
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente - Big Brother
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

14:24
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…» - Big Brother
01:11

Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»

14:22
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story - Big Brother
01:12

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

14:21
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo - Big Brother
01:31

Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo

19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família - Big Brother
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa - Big Brother

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família - Big Brother
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo» - Big Brother
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má» - Big Brother
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?» - Big Brother
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas» - Big Brother
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

11:47
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...» - Big Brother
03:00

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

11:43
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa» - Big Brother
01:15

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

11:42
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali» - Big Brother
02:15

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

11:39
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro» - Big Brother
05:11

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

11:28
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação» - Big Brother
01:14

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

11:27
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder» - Big Brother
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

11:25
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou» - Big Brother
01:24

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

11:23
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez» - Big Brother
03:48

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

11:23
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?» - Big Brother
03:48

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

Acompanhe ao minuto

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break - Big Brother

Este recruta da 1ª Companhia está a deixar o público feminino a suspirar e há quem o compare a Wentworth Miller, um dos homens mais sensuais de Hollywood.

Nuno Janeiro está a ser comparado a um dos homens mais sexy do mundo. O ator, de 48 anos, já é um fenómeno nas redes sociais, e só entrou na recruta da 1ª Companhia há quatro dias! Nuno não passa despercebido pelo seu charme e, agora, está a ser comparado ao protagonista de uma das séries mais emblemáticas de sempre.

Na rede social X, são vários os elogios à sensualidade de Nuno Janeiro. Aliás, até há quem o compare a Michael Scofield, protagonista icónico da série Prison Break, interpretado pelo ator Wentworth Miller, um dos homens mais sexy de Hollywood, pelo lado de "bad boy" que ambos partilham.

Pode ver aqui alguns dos comentários:

Para muitas destas mulheres, Nuno Janeiro ficou conhecido por 'Sam', da quarta temporada dos Morangos com Açúcar, que foi para o ar em 2006. 20 anos depois, o também modelo continua a fazer suspirar e reacendeu ainda mais a "crush" de infância e adolescência de muitas destas espetadoras.

Hoje, Nuno Janeiro é pai de um menino, Dinis, de oito anos, fruto da relação com Rita Soares. Depois dos Morangos, fez novelas de sucesso da TVI, como Fascínios, Flor do Mar e Mar de Paixão. Em 2015, participou também no Dança com as Estrelas e, agora, aceitou o desafio da 1ª Companhia.

Ainda se lembra de Nuno Janeiro nos Morangos com Açúcar? Veja, na galeria que preparámos para si, as fotos mais sexy (antigas e atuais) do ator que continua a "partir corações".

 

Temas: 1ª Companhia Recruta Nuno Janeiro

Viral

Sem noivo e sem amigas. Liliana descobre "traição" após sair do Secret Story 9

Sem noivo e sem amigas. Liliana descobre "traição" após sair do Secret Story 9

Ontem às 18:14
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

2 jan, 19:06
Pedro depara-se com drama familiar após a vitória: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Pedro depara-se com drama familiar após a vitória: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

2 jan, 17:22
Liliana expõe mensagem que recebeu do ex-noivo Zé após sair do Secret Story:  «Uma ameaça...»

Liliana expõe mensagem que recebeu do ex-noivo Zé após sair do Secret Story:  «Uma ameaça...»

2 jan, 15:43
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

2 jan, 15:12
Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite

Final inesquecível! Pedro vence o Secret Story 9 e protagoniza reencontro mais esperado da noite

1 jan, 19:42
Mais Viral

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Ontem às 18:43
Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Hoje às 18:55
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

22 dez 2025, 00:24
O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

Hoje às 16:40
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

14 out 2025, 12:57
Ver Mais

Notícias

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Hoje às 18:55
Ninguém esperava esta atitude de Vera após Secret Story. Nova decisão surpreende: «É sobre dignidade»

Ninguém esperava esta atitude de Vera após Secret Story. Nova decisão surpreende: «É sobre dignidade»

Hoje às 18:06
Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Hoje às 18:03
Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Hoje às 16:53
O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

O que faz o caso de Maycon ser um grande mistério? Todos os detalhes que levaram a PJ a tomar medidas

Hoje às 16:40
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Hoje às 18:55
Ninguém esperava esta atitude de Vera após Secret Story. Nova decisão surpreende: «É sobre dignidade»

Ninguém esperava esta atitude de Vera após Secret Story. Nova decisão surpreende: «É sobre dignidade»

Hoje às 18:06
Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

Hoje às 16:53
Sabe quem é este bebé? Dica: está numa relação com uma grande apresentadora da TVI

Sabe quem é este bebé? Dica: está numa relação com uma grande apresentadora da TVI

Hoje às 16:20
Amizade entre Inês e Vera ainda é possível? Finalista toma decisão radical

Amizade entre Inês e Vera ainda é possível? Finalista toma decisão radical

Hoje às 16:06
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»
02:52

Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»

Há 2h e 21min
Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Hoje às 18:55
Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas
02:29

Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas

Hoje às 18:41
Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Ar de «bad boy» e super sexy! Recruta da 1ª Companhia comparado ao protagonista de Prison Break

Hoje às 18:03
De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

Hoje às 17:48
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

Hoje às 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

2 jan, 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

1 jan, 15:44
Ver Mais Outros Sites