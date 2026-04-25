Duelo final entre Eva e Jéssica. Saiba quem foi o grande vencedor do Secret Story 10

Eva é a grande vencedora do Secret Story 10. Com 62% dos votos do público, Eva conquistou o prémio final e realizou o sonho que a trouxe até à casa mais vigiada do País e um prémio de 100 mil euros.

O público ficou em êxtase com a vitória.

Veja aqui o momento da grande revelação:

Quem é Eva? Conheça melhor a vencedora do Secret Story 10

Eva tem apenas 22 anos, é natural de Ovar e formou-se em Leiria em Terapia da Fala. Mas foi o segredo que tentou esconder que a tornou numa das concorrentes mais comentadas desta edição. Eva entrou na Casa acompanhada pelo namorado, Diogo e os dois carregavam segredos que se cruzavam. Ela escondia que namorava há cinco anos com um dos concorrentes da casa. Cúmplices por necessidade, o pacto silencioso entre os dois era a única proteção que tinham.

A estratégia desgastou o que tinham construído, e o namoro de cinco anos não resistiu à pressão da casa mais vigiada do País. O fim chegou antes de qualquer resultado. Eva entrou a dois e chegou à final sozinha.

Recorde aqui os melhores momentos da concorrente.