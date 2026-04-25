Vice-campeão do Secret Story 10! Saiba quem é o segundo classificado desta edição

Jéssica foi uma das grandes finalistas do Secret Story 10, mas a vitória escapou-lhe por pouco. Com 38% dos votos do público, a concorrente terminou a edição no segundo lugar.

Em estúdio as reações não se fizeram esperar. A concorrente agarrou-se de imediato a Eva, a grande vencedora do Secret Story 10.

Veja aqui o momento da grande revelação:

Quem é Jéssica? Conheça melhor a finalista do Secret Story 10

Jéssica tem 33 anos, é natural do Algarve e construiu uma carreira sólida como empresária no ramo da cosmética, um mundo que conhece dos dois lados do planeta. Divide a vida entre Portugal e a China, onde reside com o noivo, jogador de futebol profissional. Mãe de dois filhos, chegou à Casa com um objetivo bem claro: conquistar o prémio e viver, de uma vez por todas, o seu sonho.

Recorde-se que a concorrente chegou à final sem ter sido nomeada uma única vez, o que fez desta a primeira ocasião em que Jéssica ficou verdadeiramente exposta à opinião do público. Ao longo do jogo, revelou o segredo que carregava consigo: "Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu."

Recorde aqui os melhores momentos de Jéssica.