Bronze na casa mais vigiada do País: Este concorrente está no pódio do Secret Story 10

A poucas horas de se saber quem vence o Secret Story 10, foi anunciado o terceiro classificado. Liliana despediu-se da casa em terceiro lugar, com 18% dos votos do público.

A concorrente saiu com um sorriso no rosto, orgulhosa do percurso que fez até aqui.

Veja aqui o momento da grande revelação:

Quem é Liliana? Conheça melhor a finalista do Secret Story 10

Liliana tem 33 anos, emigrou para a Suíça, onde trabalha como massagista e empresária. Carismática e assumidamente impulsiva, entrou no Secret Story 10 acompanhada pelo marido, Ricky e os dois carregavam segredos que se cruzavam. Ela escondia que «o pai da minha filha está na casa». Ele escondia que «a minha mulher está na casa».

Mas Ricky foi expulso nas primeiras semanas, e Liliana ficou sozinha a carregar o peso de um segredo que era de dois. Daí em diante, foram os portugueses que a protegeram. Nomeada várias vezes pelos colegas, nunca saiu, em todas as galas em que esteve em risco, o público votou para a manter. Uma confiança renovada semana após semana, que a trouxe até à final.

Recorde aqui os melhores momentos de Liliana