A um passo do pódio. Este concorrente alcançou o quarto lugar no Secret Story 10

Tiago esteve tão perto. O concorrente terminou o Secret Story 10 no quarto lugar, com 14% dos votos do público, ficando às portas do pódio.

O concorrente abandonou em quarto lugar, a casa mais vigiada do País, deixando para trás Eva, Liliana e Jéssica.

Veja aqui o momento da grande revelação:

Quem é Tiago? Conheça melhor o único finalista masculino do Secret Story 10

Tiago tem 27 anos, é de Sines e assume-se como o tipo de pessoa que não consegue estar parada. As aulas de skate e de surf e a música são as paixões que o movem. Entrou no Secret Story 10 com um segredo que parou o País: «Tive de reaprender a andar.» Uma frase que diz muito sobre quem ele é e sobre a resiliência que trouxe para dentro da casa mais vigiada do País.

Lá dentro, foi o cavalheirismo que o distinguiu. A cumplicidade com Eva, que ficou solteira após o fim do namoro com Diogo, não passou despercebida nem às câmaras nem às redes sociais, onde Tiago se tornou um dos nomes mais comentados da edição. O próprio não esconde o interesse amoroso na amiga. Chegou à final como o único homem em prova e com muito mais do que um jogo nas mãos.

Recorde aqui os melhores momentos de Tiago.