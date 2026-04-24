A espera terminou: Este concorrente conquistou o quinto lugar no Secret Story 10

Ana foi a segunda finalista a abandonar a casa do Secret Story 10 nesta noite de final. Com 6% dos votos do público, a concorrente ficou na quinta posição.

À saída, a concorrente não escondeu a emoção que sentiu ao abandonar a casa mais vigiada do País.

Quem é Ana? Conheça melhor a finalista do Secret Story 10

Ana tem 31 anos, é de Valongo e é Gerontóloga, passa os dias a cuidar de idosos com a dedicação de quem faz disso uma vocação. Mas entrou no Secret Story 10 com uma certeza: era a sua vez de cuidar de si própria.

Lá dentro, não deixou nada por dizer. Protagonizou grandes discussões, foi das vozes mais presentes da casa e assumiu a cozinha como território seu, garantindo que nada faltava aos colegas, mesmo nos momentos de maior tensão. Sensível e divertida, tem lágrimas sempre à flor da pele. Chegou à final com a mesma energia com que entrou. De coração aberto e língua afiada.

Recorde aqui os melhores momentos da finalista.