Chegou à final, mas foi o primeiro a sair! Saiba quem conquistou o sexto lugar do Secret Story 10

Sara foi a primeira finalista a abandonar a casa do Secret Story 10. A concorrente ficou em sexto lugar, com 2% dos votos do público.

Os concorrentes ficaram todos surpreendidos, principalmente Jéssica que admitiu que pensou que seria ela a abandonar em casa em primeiro lugar na grande final.

Veja aqui o momento da grande revelação:

Quem é Sara? Conheça melhor a finalista do Secret Story 10

Sara tem 26 anos, é de Sintra e nunca precisou de esconder as ambições. Esteticista de profissão, é dona de uma imagem irrepreensível, postura confiante e a certeza de que veio para ser vista.

No Secret Story 10, disse desde o primeiro dia que era a protagonista e tratou de o provar. Grandes discussões, momentos de tensão e uma presença que raramente passou despercebida. Foi nomeada, esteve em risco, mas o jogo não a deitou abaixo. Chegou à final. Exatamente onde sempre disse que ia estar.

Recorde os melhores momentos de Sara