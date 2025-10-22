Ao Minuto

Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia

Caos, violência e excessos: o reality show que durou menos de um dia - Big Brother
Reality show

O reality show espanhol “A Casa dos Gémeos”, criado pelos influenciadores Daniel e Carlos Ramos, acabou em polémica — com cenas de violência, drogas e sexo explícito — e teve de ser cancelado ao fim de apenas nove horas de transmissão.

Uma experiência social que rapidamente se transformou em pesadelo

Prometia ser uma experiência social “sem filtros”, mas o que começou como um reality inovador acabou por se tornar um autêntico escândalo. “A Casa dos Gémeos”, projeto criado pelos influenciadores espanhóis Daniel e Carlos Ramos — conhecidos online como ZonaGemelos —, reunia sete tiktokers num espaço fechado, com câmaras a filmar 24 horas por dia. A ideia era mostrar a convivência real entre jovens com passados marcados por dependências, conflitos e problemas emocionais.

 

Reality show

 

No entanto, o que deveria ser uma reflexão sobre as relações humanas rapidamente descambou. Em poucas horas, a casa transformou-se num caos: houve insultos, agressões físicas, comida a voar, consumo excessivo de álcool e drogas e, inclusive, cenas sexuais explícitas transmitidas em direto.

“A casa está destruída. Isto é um caos.”

Perante o escalar da violência e o ambiente fora de controlo, Daniel Ramos decidiu interromper a emissão. O criador do formato, visivelmente perturbado, anunciou em direto:

“Isto é um caos. A casa está destruída. Há comentários e situações que não se podem permitir. Vamos cortar a emissão aqui.”

 

 

O programa, transmitido nas plataformas YouTube e Kick, foi encerrado ao fim de apenas nove horas. Durante esse curto período, chegou a reunir mais de 60 mil espectadores em simultâneo na Kick, enquanto vários vídeos foram removidos do YouTube por violarem as regras da comunidade.

O impacto nas redes e a promessa de uma segunda edição

Apesar da polémica e da chuva de críticas, os irmãos Ramos afirmaram que não pretendem desistir do formato. Pelo contrário: garantem que já estão a preparar uma segunda edição de “A Casa dos Gémeos” para novembro, prometendo desta vez “regras básicas de convivência e horários para dormir”.

Nas redes sociais, o episódio gerou um debate intenso sobre os limites do entretenimento online, a responsabilidade das plataformas de streaming e a exploração emocional de participantes vulneráveis. Muitos utilizadores classificaram o programa como “uma bomba-relógio”, considerando que se tratou mais de uma encenação perigosa do que de uma experiência social.

O reflexo de uma era de extremos digitais

O caso de “A Casa dos Gémeos” mostra como a busca por conteúdo viral e audiência imediata pode levar à perda de controlo e de valores éticos. A fronteira entre o entretenimento e a irresponsabilidade nunca foi tão ténue — e, no mundo dos influenciadores, onde cada visualização conta, a tentação de ir “demasiado longe” parece estar a crescer.

