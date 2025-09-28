Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

O mundo da televisão norte-americana está de luto. Este sábado (27), um acidente de trânsito tirou a vida a três membros da família Putnam, conhecida pelo reality show “Meet the Putnams”, transmitido em 2017 pelo canal TLC.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais da família, “Papa” Bill Putnam, “Neenee” Barb e a tia Megan não resistiram ao impacto e morreram no local. A tragédia abalou profundamente os fãs e todos aqueles que acompanharam a história desta família numerosa, que vivia sob o mesmo teto e partilhava até uma conta bancária.

Outros cinco familiares ficaram feridos no acidente: “Tio” Blake (marido de Megan), os filhos do casal, Lulu, Alena e Noah, e ainda a sobrinha Gia. Todos permanecem hospitalizados, segundo a nota partilhada.

“Pedimos cura completa e força para cada um deles. Obrigada pelas suas orações, mensagens e atos de amor. O vosso apoio significa mais do que as palavras podem descrever”, escreveu a família, pedindo orações para os que enfrentam este momento de dor.

Quem são os Putnams?

Com mais de 25 membros a viverem juntos, os Putnams conquistaram a atenção do público com a sua forma peculiar de vida em comunidade. Em 2017, estrearam o reality show “Meet the Putnams”, que mostrava a rotina desta família unida. Após o cancelamento, o projeto ganhou nova vida no YouTube, com o título “Growin’ Up Putnam”.

Agora, a tragédia deixa uma marca profunda na família e nos fãs que, desde então, acompanharam a sua jornada.

