Adriano Silva Martins revela detalhe inédito sobre polémicas mensagens de Afonso: «Vi conversas...»

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Adriano Silva Martins comentou, esta quinta-feira, no “Dois às 10”, a polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. O comentador da TVI revelou ter visto algumas das mensagens encontradas pela ex-concorrente no telemóvel do namorado e considerou que a ribatejana foi “impulsiva” ao tirar conclusões.

A relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar. Esta quinta-feira, 28 de maio, o tema esteve em destaque no programa Dois às 10, da TVI, onde Adriano Silva Martins comentou a polémica que envolve o concorrente do Secret Story – Desafio Final.

Recorde-se que Catarina Miranda revelou recentemente ter descoberto, alegadamente, mensagens no telemóvel do namorado que a deixaram profundamente desiludida. A ex-concorrente explicou que tudo aconteceu numa altura em que estava totalmente entregue à relação e até preparava um pedido de casamento surpresa.

As suspeitas começaram depois de uma polémica nas redes sociais relacionada com Mariana, antiga concorrente do reality show. Segundo Catarina Miranda, Mariana terá vindo a público dizer que alguns “likes” colocados em determinadas fotografias não tinham sido feitos por ela, mas por outra pessoa, algo que despertou desconfiança na ribatejana.

Adriano Silva Martins acabou por desvalorizar parte da situação e admitiu ter tido acesso a algumas dessas mensagens. «Retirou conclusões que são precipitadas», começou por dizer o comentador.

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«Acho que foi impulsiva», acrescentou ainda, defendendo que as conversas não provam, necessariamente, qualquer traição. «Até onde eu sei, vi conversas de dois amigos em que não se fala em nenhum momento que tenha acontecido alguma coisa», garantiu Adriano Silva Martins.

Apesar das declarações do comentador, Catarina Miranda já anunciou que vai deixar de apoiar Afonso Leitão até ao final da participação do concorrente no Secret Story – Desafio Final.

Veja o momento aqui:

 

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