De militar a vendedor de bonecos: Eis o que pensa este ex-concorrente sobre o regresso da 1ª Companhia

Duas décadas após a estreia, em 2005, o reality show “1.ª Companhia” está de volta à antena da TVI. A nova edição, apresentada por Maria Botelho Moniz, tem estreia prevista para depois do Natal e irá substituir o Secret Story 9, atualmente em exibição.

O formato volta a reunir um grupo de figuras públicas que aceitaram o desafio de viver como recrutas durante algumas semanas numa base militar em Portugal. Os concorrentes vão partilhar o mesmo espaço, seguir regras rigorosas e adaptar-se à rotina disciplinada da vida militar, sob a autoridade de um Comandante da Companhia.

A notícia do regresso do programa gerou várias reações nas redes sociais, sobretudo entre antigos concorrentes de reality shows. Um dos comentários mais destacados foi o do namorado de Catarina Miranda, que tem ligação direta ao tema militar que inspira o novo programa da estação de Queluz de Baixo.

O ex-concorrente foi paraquedista durante quatro anos e integrou uma missão de quase sete meses em África. Só depois dessa experiência é que decidiu participar em três formatos da TVI: “Secret Story 8”, “Desafio Final” e “Big Brother Verão”.

Na publicação que anunciou o regresso da “1.ª Companhia”, Afonso Leitão, o namorado de Catarina Miranda escreveu apenas “Lindo”, enquanto a ex-concorrente do Big Brother reagiu com um emoji de coração vermelho.

Atualmente, o casal dedica-se ao seu negócio conjunto, a loja online “Cale Shop”, onde vendem produtos variados como bonecos, chinelos e gomas.